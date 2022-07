Le auto di Xi (non) sfrecceranno in Italia? (Di venerdì 8 luglio 2022) Chissà se le auto di Xi arriveranno in Italia. Si attendono risposte da Silk-Faw, la joint venture sino-americana nata nel 2020 tra il gruppo statale cinese Faw e KraneShares, società dell’imprenditore americano Johnatan Krane. Risale a due anni fa la promessa di un maxi-investimento per fabbricare auto-elettriche in Emilia-Romagna. Siamo nella Motor Valley, la culla dell’automobilismo Italiano, che ha visto crescere e correre marchi come Lamborghini, Maserati e Ferrari. Il piano prevede la messa in campo di una cifra monstre: un miliardo di euro, tra i 1500 e i 3000 i nuovi posti di lavoro previsti. Si parte dal 2023. Anzi, si dovrebbe partire. Ad oggi non si è mossa una foglia, lamenta la regione guidata dal dem Stefano Bonaccini, “ci devono dire se il progetto va avanti”, ha detto alla Reuters ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Chissà se ledi Xi arriveranno in. Si attendono risposte da Silk-Faw, la joint venture sino-americana nata nel 2020 tra il gruppo statale cinese Faw e KraneShares, società dell’imprenditore americano Johnatan Krane. Risale a due anni fa la promessa di un maxi-investimento per fabbricare-elettriche in Emilia-Romagna. Siamo nella Motor Valley, la culla dell’mobilismono, che ha visto crescere e correre marchi come Lamborghini, Maserati e Ferrari. Il piano prevede la messa in campo di una cifra monstre: un miliardo di euro, tra i 1500 e i 3000 i nuovi posti di lavoro previsti. Si parte dal 2023. Anzi, si dovrebbe partire. Ad oggi non si è mossa una foglia, lamenta la regione guidata dal dem Stefano Bonaccini, “ci devono dire se il progetto va avanti”, ha detto alla Reuters ...

