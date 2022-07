La conduttrice torna in tv: nel nuovo programma vuole anche suo figlio (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta per tornare sul piccolo schermo con una grande novità, ma stavolta la conduttrice vorrebbe al proprio fianco anche suo figlio! Dopo un’assenza dalla tv durata oltre un anno, la famosa conduttrice sta finalmente per iniziare una nuova avventura con un programma completamente nuovo che partirà il prossimo novembre su Rai Due. Intervistata da Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta perre sul piccolo schermo con una grande novità, ma stavolta lavorrebbe al proprio fiancosuo! Dopo un’assenza dalla tv durata oltre un anno, la famosasta finalmente per iniziare una nuova avventura con uncompletamenteche partirà il prossimo novembre su Rai Due. Intervistata da Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Novella_2000 : Quasi ufficiale! Soleil torna al GF Vip: ecco in che ruolo - SimonaCroisette : RT @RBcasting: Torna il Festival di Tavolara 'Una notte in Italia' 13-17 luglio 2022. Tra gli ospiti Thony, Barbara Ronchi, Francesco Di Le… - PieraDetassis : RT @RBcasting: Torna il Festival di Tavolara 'Una notte in Italia' 13-17 luglio 2022. Tra gli ospiti Thony, Barbara Ronchi, Francesco Di Le… - RBcasting : Torna il Festival di Tavolara 'Una notte in Italia' 13-17 luglio 2022. Tra gli ospiti Thony, Barbara Ronchi, France… - SPYit_official : È ufficiale, Alessia Marcuzzi torna in tv. La conduttrice ha lasciato Mediaset per approdare su Raidue con un progr… -