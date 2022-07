La Caf scopre che in Costa d'Avorio piove: la Coppa d'Africa slitta a gennaio 2024 (Di venerdì 8 luglio 2022) In Costa d'Avorio a giugno piove. E parecchio pure. Ok, il clima sta cambiando ovunque, ci sono fenomeni imprevedibili, ma non a tal punto da far nevicare nelle foreste del Congo o da permettere di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022) Ind'a giugno. E parecchio pure. Ok, il clima sta cambiando ovunque, ci sono fenomeni imprevedibili, ma non a tal punto da far nevicare nelle foreste del Congo o da permettere di ...

Pubblicità

sportli26181512 : La Caf scopre che in Costa d’Avorio piove: la Coppa d'Africa slitta a gennaio 2024: La Caf scopre che in Costa d’Av… - Gazzetta_it : La Caf scopre che in Costa d’Avorio piove: la Coppa d'Africa slitta a gennaio 2024 #afcon2023 -