Frabbios : A causa dei cambiamenti climatici, anche nel Mediterraneo potrebbero nascere le distruttive onde. Kos, Samos, Aless… - Valori_it : A causa dei cambiamenti climatici, anche nel Mediterraneo potrebbero nascere le distruttive onde. Kos, Samos, Aless… - money_young48 : Isola di Kos, Grecia Nel trasferimento dall'hotspot di Samos a quello di Kos, la donna incinta del Camerun si ferma… -

Il Fatto Quotidiano

A rischio l'Egeo, lo stretto di Messina e Stromboli Bernardo Aliaga , esperto di oceani dell'Unesco, ha citato in proposito le isole greche di, che hanno adottato il programma di ...Those incidents involved over 1,000 migrants in total who had boarded inflatable boats on Turkish shores and tried to get into Greek territorial waters in the direction of Lesbos, Chios,... Kos e Samos, la Grecia autentica L'Unesco ha lanciato l'allarme sugli tsunami che nei prossimi 30 anni colpiranno «certamente» anche il Mediterraneo ...un modello che ha pervaso le isole egee (Samos, Chios, Kos, Leros, Lesvos), in questo momento fortemente percorse dai flussi migratori. Si tratta di strutture interamente finanziate dalla Commissione ...