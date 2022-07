Inter, in vendita i biglietti per lo Spezia: prezzi da 14 euro (Di venerdì 8 luglio 2022) Inter Spezia biglietti – Chiusa con numeri record la campagna abbonamenti, si apre oggi, venerdì 8 luglio, la vendita dei biglietti per Inter-Spezia, l’esordio casalingo del campionato 2022/23 dei nerazzurri che scenderanno in campo per la prima a San Siro sabato 20 agosto alle 20:45. Visti i numeri di abbonamento così elevati, per assicurarsi i Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022)– Chiusa con numeri record la campagna abbonamenti, si apre oggi, venerdì 8 luglio, ladeiper, l’esordio casalingo del campionato 2022/23 dei nerazzurri che scenderanno in campo per la prima a San Siro sabato 20 agosto alle 20:45. Visti i numeri di abbonamento così elevati, per assicurarsi i Calcio e Finanza.

