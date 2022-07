Il giallo della ragazza scomparsa a Rossano e ritrovata scalza (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - È stata ritrovata nella notte tra giovedì e venerdì, viva, seppure provata, la giovane di 22 anni, Pina Sidero, scomparsa il 5 lugliio a Corigliano-Rossano (Cosenza). La giovane era legata a una recinzione in filo spinato, non lontana da casa. Le ricerche delle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e volontari, portate avanti anche con l'utilizzo di droni e cani molecolari, non si erano fermate un attimo. Restano da chiarire, ancora, le motivazioni del suo allontanamento dalla casa in cui la giovane vive con la madre e la sorella. Da capire anche cosa sia realmente successo: in passato la giovane aveva denunciato di aver ricevuto biglietti di minacce. La ragazza ha rilasciato finora solo delle dichiarazioni confuse. Il ritrovamento è avvenuto in un luogo che il giorno prima era già stato perlustrato, senza però ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - È statanella notte tra giovedì e venerdì, viva, seppure provata, la giovane di 22 anni, Pina Sidero,il 5 lugliio a Corigliano-(Cosenza). La giovane era legata a una recinzione in filo spinato, non lontana da casa. Le ricerche delle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e volontari, portate avanti anche con l'utilizzo di droni e cani molecolari, non si erano fermate un attimo. Restano da chiarire, ancora, le motivazioni del suo allontanamento dalla casa in cui la giovane vive con la madre e la sorella. Da capire anche cosa sia realmente successo: in passato la giovane aveva denunciato di aver ricevuto biglietti di minacce. Laha rilasciato finora solo delle dichiarazioni confuse. Il ritrovamento è avvenuto in un luogo che il giorno prima era già stato perlustrato, senza però ...

