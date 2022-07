Il coming out di Emma Corrin di The Crown: “Il genere è qualcosa di fluido per me” (Di venerdì 8 luglio 2022) Emma Corrin di The Crown ha conquistato il mondo nei panni di un’icona di femminilità come Lady Diana, ma non vuole che le sia appiccicata alcuna etichetta di genere. Già lo scorso anno si è detta queer e ha iniziato a usare pronomi plurali per riferirsi alla propria identità non binaria. Oggi conferma di non identificarsi in alcuno dei due generi e racconta di come abbia esplorato il suo orientamento sessuale frequentando una ragazza. Emma Corrin di The Crown parla apertamente del suo percorso alla scoperta di se stessa con Vogue, che le dedica la copertina di agosto: “Nella mia mente, il genere non è qualcosa che sembra fisso e non so se lo sarà mai; potrebbe esserci sempre un po’ di fluidità per me“. Emma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)di Theha conquistato il mondo nei panni di un’icona di femminilità come Lady Diana, ma non vuole che le sia appiccicata alcuna etichetta di. Già lo scorso anno si è detta queer e ha iniziato a usare pronomi plurali per riferirsi alla propria identità non binaria. Oggi conferma di non identificarsi in alcuno dei due generi e racconta di come abbia esplorato il suo orientamento sessuale frequentando una ragazza.di Theparla apertamente del suo percorso alla scoperta di se stessa con Vogue, che le dedica la copertina di agosto: “Nella mia mente, ilnon èche sembra fisso e non so se lo sarà mai; potrebbe esserci sempre un po’ di fluidità per me“....

