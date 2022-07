Geppi Cucciari baciata dalla pioggia | il pubblico del Premio Strega scappa dai tavoli VIDEO

(Di venerdì 8 luglio 2022) E per fortuna che al timone della serata dedicata al, ieri sera, c’erache ha preso con leggerezza e allegria il piccolo inconveniente climatico che ha in qualche modo, rovinato la serata. Tutto era iniziato nel migliore del modi: lei elegantissima nel suo abito lungo, tanti ospiti presenti all’evento seduti sotto un cielo stellato, con tavole imbandite. Poi la, quella che aspettiamo da tempo e che è arrivata quasi si tutta Italia ieri sera.che è arrivata anche sulla capitale, e che non ha risparmiato il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, che ieri ospitava la 76° edizione del. “Grazie a questodigestivo e bagnato perché, appena è iniziata la diretta, ...

'Spatriati' di Mario Desiati ha vinto la 76esima edizione del Premio Strega 2022 con 166 voti. Nella cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma, la presentatriceha premiato il vincitore del riconoscimento letterario che viene assegnato ogni anno a un libro pubblicato in Italia. Quest'anno per la prima volta i romanzi finalisti non sono stati ...Le operazioni di spoglio sono andate avanti fino a notte fonda, durante la trasmissione condotta da. 'Lascerò questa bottiglia di Strega intonsa, l'aprirò in Puglia in ricordo degli ...Serata bagnata non troppo fortunata per il premio Strega in diretta su Rai 3: il pubblico scappa dalla pioggia, Geppi Cucciari continua ...Una vittoria annunciata e confermata con 165 voti quella di Mario Desiati al Premio Strega che ha confermato le aspettative per la felicità dei suoi tantissimi sostenitori. Un ...