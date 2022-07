Gas: avvio in calo in Europa, ad Amsterdam scende a 175 euro (Di venerdì 8 luglio 2022) Il gas avvia la giornata in calo dopo il balzo della vigilia. Ad Amsterdam il prezzo scende a 175 euro al megawattora, con una flessione del 4,5% rispetto alla chiusura di ieri a 183 euro al Mwh. . 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Il gas avvia la giornata indopo il balzo della vigilia. Adil prezzoa 175al megawattora, con una flessione del 4,5% rispetto alla chiusura di ieri a 183al Mwh. . 8 ...

