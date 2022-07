F1, qualifiche GP Austria 2022 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv e streaming (Di venerdì 8 luglio 2022) Le qualifiche del Gran Premio di Austria 2022 a Spielberg di F1 saranno visibili in replica in chiaro su TV8. Di seguito ecco le informazioni su orario e come vederle in tv e streaming gratuitamente. Si scende in pista già al venerdì per la caccia alla pole: siamo in uno dei tre appuntamenti stagionali in cui il weekend è rivoluzionato dalla gara sprint al sabato, la cui griglia di partenza è stabilita con le qualifiche anticipate al venerdì. Appuntamento alle ore 17, chi non dovesse avere a disposizione i canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oppure non potrà seguire l’evento nel pomeriggio, potrà seguire la differita di TV8, programmata alle ore 22 sul canale numero 8 del telecomando. Sportface.it, in ogni caso, vi ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Ledel Gran Premio dia Spielberg di F1 saranno visibili ininsu TV8. Di seguito ecco le informazioni suin tv egratuitamente. Si scende in pista già al venerdì per la caccia alla pole: siamo in uno dei tre appuntamenti stagionali in cui il weekend è rivoluzionato dalla gara sprint al sabato, la cui griglia di partenza è stabilita con leanticipate al venerdì. Appuntamento alle ore 17, chi non dovesse avere a disposizione i canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oppure non potrà seguire l’evento nel pomeriggio, potrà seguire la differita di TV8, programmata alle ore 22 sul canale numero 8 del telecomando. Sportface.it, in ogni caso, vi ...

