Caos viaggi in aereo: Altroconsumo ha inviato segnalazione all'Antitrust (Di venerdì 8 luglio 2022) Arriva da Altroconsumo una prima richiesta di verifica presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Ente Nazionale per l'aviazione civile e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili affinché si faccia chiarezza se ci sono state condotte scorrette da parte delle compagnie aeree che hanno provocato il Caos nei viaggi aerei che si L'articolo proviene da Consumatore.com.

