Calciomercato Sampdoria: Rog vuole lasciare il Cagliari, si tratta il prestito (Di venerdì 8 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati trattano con il Cagliari per il prestito di Rog, che vorrebbe rimanere in Serie A Marko Rog non vuole restare in Serie B, lo ha chiarito al Cagliari a chiare lettere. Punta a una stagione da protagonista e vuole prepararsi adeguatamente per il Mondiale in Qatar. Difficile che qualsiasi discorso da parte del club rossoblù lo induca a cambiare idea. La Sampdoria resta sull'obiettivo e continua a trattare il prestito con il Cagliari. Alla squadra rossoblù interessa Kristoffer Askildsen, i blucerchiati potrebbero proprio uno tra Valerio Verre e Nicola Murru. Come riporta Il Secolo XIX, la trattativa è destinata a proseguire ma ...

