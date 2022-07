Bimbo morto in Egitto, gli esiti dell’autopsia tra due mesi (Di venerdì 8 luglio 2022) . Migliorano le condizioni di salute del padre, che resta sempre grave Rientrerà nella giornata di domani, 9 luglio, la salma del piccolo Andrea Mirabile, il Bimbo palermitano morto lo scorso sabato mentre era in vacanza con i genitori in un resort di Sharm el-Sheikh. Risultano leggermente migliorate, anche se restano critiche, le condizioni del padre Antonio, 46 anni, dipendente dell’Anas. Fuori pericolo la madre, Rosalia, incinta al quarto mese. Rosalia aveva lanciato un appello sui social: «Sono Rosalia Manosperti e da sabato sono ricoverata all’ospedale di Sharm insieme a mio marito dove abbiamo perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo speciale. Le nostre condizioni di salute non ci permettono di prenderne uno di linea. Aiutateci per ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022) . Migliorano le condizioni di salute del padre, che resta sempre grave Rientrerà nella giornata di domani, 9 luglio, la salma del piccolo Andrea Mirabile, ilpalermitanolo scorso sabato mentre era in vacanza con i genitori in un resort di Sharm el-Sheikh. Risultano leggermente migliorate, anche se restano critiche, le condizioni del padre Antonio, 46 anni, dipendente dell’Anas. Fuori pericolo la madre, Rosalia, incinta al quarto mese. Rosalia aveva lanciato un appello sui social: «Sono Rosalia Manosperti e da sabato sono ricoverata all’ospedale di Sharm insieme a mio marito dove abbiamo perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo speciale. Le nostre condizioni di salute non ci permettono di prenderne uno di linea. Aiutateci per ...

