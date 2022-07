Bimbo morto a Sharm el Sheikh, i due genitori sono in volo verso Palermo (Di venerdì 8 luglio 2022) I genitori del bambino palermitano di sei anni morto a Sharm el Sheikh, mentre era in vacanza, sono in volo verso Palermo. Ad attenderli in aeroporto un'ambulanza che li preleverà dalla pista per ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 luglio 2022) Idel bambino palermitano di sei anniel, mentre era in vacanza,in. Ad attenderli in aeroporto un'ambulanza che li preleverà dalla pista per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Bimbo morto a Sharm el Sheikh, domani tornano i genitori a Palermo, con un volo sanitario. Sabato il rientro della… - Agenzia_Ansa : Rientrerà sabato in Italia la salma di Andrea Mirabile, il piccolo di 6 anni morto a Sharm el Sheik sembra per un'i… - RADIOBRUNO1 : I genitori dovrebbero rientrare tra poco a Palermo #Egitto #SharmelSheikh #rientro #Palermo #RadioBruno #8Luglio - TfnWeb : Bimbo morto a Sharm el Sheikh: oggi genitori rientrano a Palermo - qnazionale : Bimbo morto a Sharm: oggi i genitori in Italia. La tragedia tra ipotesi e sospetti -