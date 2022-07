Bel rilancio per AirPods Max oggi 8 luglio su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) Apple in questi anni si è adoperata nel realizzare accessori wireless super tecnologici per migliorare soprattutto l’ascolto e nel mondosono entrate anche le cuffieMax. Rispetto ai soliti auricolari, qui parliamo di cuffie overear che si ritrovano con una tecnologia di grande spessore. Sono ideali per gli appassionati del settore e non è un caso che il prezzo risulta essere piuttosto importante. Anche però prodotti di questo tipo sono soggetti a degli sconti e quest’vogliamo più che altro segnalarvi un bel risparmio se susi decide di acquistare le nuoveMax rosa. Nuovi riscontri dasulle offerte perMax in attesa del Prime Day in Italia Altro, dunque, dopo quello del 2021. Rispetto ...