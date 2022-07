Attentato all’ex premier Shinzo Abe in Giappone: ecco Nara dopo gli spari. Le immagini dall’alto (Di venerdì 8 luglio 2022) Le immagini aeree da Nara, in Giappone, dopo che durante un comizio l’ex premier Shinzo Abe è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Il presunto Attentatore è stato arrestato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Leaeree da, inche durante un comizio l’exAbe è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Il presuntore è stato arrestato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

RaiNews : Attentato all'ex premier giapponese: colpito alla schiena con 2 colpi sparati a distanza ravvicinata. Shinzo Abe er… - sole24ore : ?? Attentato all’ex premier giapponese #ShinzoAbe, «non mostra segni vitali». Abe raggiunto da alcuni colpi di arma… - RaiNews : Gli spari poi Abe si è accasciato al suolo riportando un arresto cardiopolmonare. In un video la sequenza dei socco… - ilfattovideo : Attentato all’ex premier Shinzo Abe in Giappone: ecco Nara dopo gli spari. Le immagini dall’alto - LPincia : RT @rassegnally: Il momento dell’attentato all’ex premier giapponese Shinzo #Abe, in fin di vita dopo essere stato raggiunto da due colpi d… -