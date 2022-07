Wimbledon 2022: Elena Rybakina domina Simona Halep e conquista la sua prima finale Slam (Di giovedì 7 luglio 2022) Sarà la finale delle prime volte quella femminile a Wimbledon 2022. Ad affronterà la tunisina Ons Jabeur ci sarà Elena Rybakina, che mai si era spinta così avanti in uno Slam. La kazaka, nata in Russia, ha ribaltato completamente il pronostico della seconda semifinale, superando con un doppio 6-3 la rumena Simona Halep in un’ora e un quarto di gioco. Una prestazione scintillante quella della numero 23 del mondo, che non ha davvero lasciato scampo ad un’avversaria che non aveva ancora mai perso un set in tutto il torneo. Halep ha pagato un rendimento disastroso al servizio. Infatti la rumena ha commesso ben nove doppi falli, chiudendo con appena il 52% di prime di servizio. Rybakina ha chiuso con cinque ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Sarà ladelle prime volte quella femminile a. Ad affronterà la tunisina Ons Jabeur ci sarà, che mai si era spinta così avanti in uno. La kazaka, nata in Russia, ha ribaltato completamente il pronostico della seconda semi, superando con un doppio 6-3 la rumenain un’ora e un quarto di gioco. Una prestazione scintillante quella della numero 23 del mondo, che non ha davvero lasciato scampo ad un’avversaria che non aveva ancora mai perso un set in tutto il torneo.ha pagato un rendimento disastroso al servizio. Infatti la rumena ha commesso ben nove doppi falli, chiudendo con appena il 52% di prime di servizio.ha chiuso con cinque ...

