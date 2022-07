Stellantis, accordo con i sindacati per 1.820 “uscite volontarie”. La Fiom non firma: “Dal 2021 già 4mila lavoratori in meno” (Di giovedì 7 luglio 2022) Stellantis ha raggiunto un accordo con i sindacati metalmeccanici per nuovi incentivi e un percorso di ricollocazione per 1.820 “uscite volontarie” dalle aree di staff e dagli stabilimenti di Termoli, Verrone, Pratola Serra e Melfi. Si tratta del “3,7% dei 49.000 dipendenti degli stabilimenti italiani”, spiegano Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. La Fiom, che non ha firmato l’intesa, sottolinea che “se si considerano le uscite già previste fino ad oggi si arriva ad oltre 4.000 lavoratrici e lavoratori in meno dal 2021?. Per questo secondo le tute blu della Cgil “è necessario aprire un confronto sulle prospettive industriali ed occupazionali del gruppo in Italia”. “La situazione preoccupa – spiega Simone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)ha raggiunto uncon imetalmeccanici per nuovi incentivi e un percorso di ricollocazione per 1.820 “” dalle aree di staff e dagli stabilimenti di Termoli, Verrone, Pratola Serra e Melfi. Si tratta del “3,7% dei 49.000 dipendenti degli stabilimenti italiani”, spiegano Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. La, che non hato l’intesa, sottolinea che “se si considerano legià previste fino ad oggi si arriva ad oltre 4.000 lavoratrici eindal?. Per questo secondo le tute blu della Cgil “è necessario aprire un confronto sulle prospettive industriali ed occupazionali del gruppo in Italia”. “La situazione preoccupa – spiega Simone ...

