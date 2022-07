Silvana Erzembergher “incapace di intendere e volere” quando sparò al vicino di casa | sarà trasferita in clinica psichiatrica

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Treviglio., la donna accusata dell’omicidio di Luigiti e del ferimento della moglie lo scorso 28 aprile a Treviglio, nel momento in cui compì il delitto era “die di”. Lo sostiene il perito incaricato dal pubblico ministero e dunque, a breve, lascerà il carcere per esserein una, con la possibilità di non essere imputabile a processo. A riportare la notizia è il Corriere della Sera Bergamo. La struttura individuata dal giudice è la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove la 71ennesottoposta a un percorso di cura con successiva verifica dello stato ...