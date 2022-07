Salernitana, abbonamento per famiglie. Vertice al Comune (Di giovedì 7 luglio 2022) di Erika Noschese C’è grande intesa tra l’amministrazione comunale e la Us Salernitana 1919 guidata dal presidente Danilo Iervolino. Dopo le polemiche sollevate dai tanti tifosi che hanno contestato il prezzo – a detta di molti – eccessivo degli abbonamenti, la società granata prova a correre ai ripari. Ieri, infatti, la presidente della commissione Politiche Sociali ha accolto l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan e la responsabile della comunicazione Maria Andria per fare il punto sulle iniziative da mettere in campo a tutela della famiglia. “Il mio era un invito per condividere una riflessione sul problema sociale che attanaglia purtroppo la città – ha dichiarato Barbara Figliolia – Proprio l’Ad Milan si è reso disponibile ad ascoltare le nostre proposte”. In programma vi è infatti quello di prevedere ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 7 luglio 2022) di Erika Noschese C’è grande intesa tra l’amministrazione comunale e la Us1919 guidata dal presidente Danilo Iervolino. Dopo le polemiche sollevate dai tanti tifosi che hanno contestato il prezzo – a detta di molti – eccessivo degli abbonamenti, la società granata prova a correre ai ripari. Ieri, infatti, la presidente della commissione Politiche Sociali ha accolto l’amministratore delegato dellaMaurizio Milan e la responsabile della comunicazione Maria Andria per fare il punto sulle iniziative da mettere in campo a tutela della famiglia. “Il mio era un invito per condividere una riflessione sul problema sociale che attanaglia purtroppo la città – ha dichiarato Barbara Figliolia – Proprio l’Ad Milan si è reso disponibile ad ascoltare le nostre proposte”. In programma vi è infatti quello di prevedere ...

forzagranata1 : #qsvs Avete dimenticato la Salernitana il cui costo dell'abbonamento della curva é secondo solo alla Juve (340 euro) - beacolombo_bc : Io non ci posso credere. Siamo letteralmente lo zimbello di tutta la serie A, anche la Salernitana ha più tifo di n… - Zeirus : @elenamarra18 Ad onor del vero la Salernitana non ha lo stesso numero di tifosi e neanche gli introiti TV/sponsor e… - frantini1991 : RT @groucho_wa: L'abbonamento in curva @OfficialUSS1919 e' il più caro in Serie A dopo la Juve. A @iervolinodanilo non piacciono le commiss… - groucho_wa : L'abbonamento in curva @OfficialUSS1919 e' il più caro in Serie A dopo la Juve. A @iervolinodanilo non piacciono le… -