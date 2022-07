(Di giovedì 7 luglio 2022) Torna finalmente una delle attrazioni più magiche della Capitale d’estate. La meravigliosasul, sotto Ponte Marconi. È vero, la prima volta che si sente parlare di unain città fa strano ma è proprio così. L’inaugurazione è prevista per Venerdì, 8 Luglio 2022, dalle 19:00.tutti i dettagli e il fantastico programma. Foto: pagina Facebook ufficialesul: cosa fare Si trova a due passi da Viale Marconi, a sinistra del. L’obiettivo è solo uno: divertirsi e godersi il sole. Si tratta di unaattrezzata in cui sono presenti tantissime iniziative,ne alcune: Aree prato Due campi da beaci volley Giochi e spettacoli per ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, riapre la spiaggia sul Tevere Tiberis: ecco quando, dove, orari e tutte le novità - gilnar76 : Offerto Saul, ma Witsel all’Atletico riapre la pista De Paul. E Oliveira è vicino al Galatasaray #Asroma #Forzaroma… - ilmessaggeroit : #Tiberis, a #Roma riapre la spiaggia sul Tevere a Ponte Marconi: dal beach volley al wi-fi gratuito per studiare e… - CesareVocaturo : RT @romatoday: Riapre Il Buco, uno dei ristoranti più antichi di Roma - xRP2000_it : RT @romatoday: Riapre Il Buco, uno dei ristoranti più antichi di Roma -

RomaToday

Su istanza degli avvocati di Hassan, la Corte d'appello di Perugiail processo di revisione ... La procura diavvia una nuova inchiesta che riguarda l'anomala gestione in Italia di Gelle. 4 ...Ma raffredda il clima,il dibattito, cancella dal campo il timore di una possibile spallata. ...che abbia come punto di approdo la candidatura dell'ex presidente della Provincia diEnrico ... Il Buco, riapre lo storico ristorante toscano nel cuore di Roma A vincere il bando del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale è stata la società Habicura. Gli eventi di Tiberis Si presenta con diverse aree spiagge in cui si contano oltre 100 lettini, 50 ...Sulla riva sinistra del Tevere, sotto Ponte Marconi, torna Tiberis, la spiaggia in città. L'appuntamento per l'inaugurazione è per oggi a mezzogiorno: spiaggia attrezzata, ...