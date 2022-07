Premio Strega 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere. E i sette finalisti rispondono alla domanda: chi vincerà? (Di giovedì 7 luglio 2022) La sera del 7 luglio 2022, sette candidati (in via eccezionale) si contenderanno il 76esimo Premio Strega. Sono: Randagi di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri); Nova di Fabio Bacà (Adelphi); E poi saremo salvi di Alessandra Carati (Mondadori); Spatriati di Mario Desiati (Einaudi); Nina sull’argine di Veronica Galletta (Minimum Fax); Quel maledetto Vronskij di Claudio Piersanti (Rizzoli); Niente di vero di Veronica Raimo (Einaudi). sette titoli di notevole fattura, stimolanti, mai banali, e sette autori piuttosto agguerriti. Anche in mancanza di vere e proprie superstar finaliste c’è un nome vincente che circola insistentemente da settimane: Desiati con il suo Spatriati. A questo punto vedremo chi arriverà secondo: Amerighi o Bacà? O addirittura Galletta? Alcune curiosità: la casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La sera del 7 lugliocandidati (in via eccezionale) si contenderanno il 76esimo. Sono: Randagi di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri); Nova di Fabio Bacà (Adelphi); E poi saremo salvi di Alessandra Carati (Mondadori); Spatriati di Mario Desiati (Einaudi); Nina sull’argine di Veronica Galletta (Minimum Fax); Quel maledetto Vronskij di Claudio Piersanti (Rizzoli); Niente di vero di Veronica Raimo (Einaudi).titoli di notevole fattura, stimolanti, mai banali, eautori piuttosto agguerriti. Anche in mancanza di vere e proprie superstar finaliste c’è un nome vincente che circola insistentemente da settimane: Desiati con il suo Spatriati. A questo punto vedremo chi arriverà secondo: Amerighi o Bacà? O addirittura Galletta? Alcune curiosità: la casa ...

Pubblicità

Einaudieditore : Veronica Raimo con NIENTE DI VERO, dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, ha vinto lo Strega Off. Che bella noti… - PerfectBook_it : RT @Einaudieditore: Veronica Raimo con NIENTE DI VERO, dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, ha vinto lo Strega Off. Che bella notizia!… - telodogratis : Premio Strega 2022 stasera in tv: i finalisti e come seguirlo in diretta - FQMagazineit : Premio Strega 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere. E i sette finalisti rispondono alla domanda: chi vincerà? - Valebia : RT @Einaudieditore: Veronica Raimo con NIENTE DI VERO, dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, ha vinto lo Strega Off. Che bella notizia!… -