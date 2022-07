Nel borgo di Macchiagodena soggiorni portando un libro

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) Visitaed il Molise gratuitamente con il Progetto Genius Loci – Portami une ti regalo l’anima. Il senso dell’iniziativa La valorizzazione e la tutela di un territorio non può che partire dalla sua storia e dalla sua identità, fattori questi la cui centralità deve essere costantemente presente, in momenti in cui lo spettro dello spopolamento si manifesta in maniera più marcata e preoccupante e le esigenze di resilienza e di rinnovamento potrebbero mettere in discussione e far venir meno il genius loci (spirito del luogo) che, invece, deve continuare ad essere sempre e costantemente salvaguardato. “Rispettare l’aura del luogo perché per crearla occorre molto tempo, per distruggerla ne basta veramente poco. Ogni luogo che nella storia sia stato abitato dall’uomo, dalle sue generazioni passate, ha la sua propria aura, la quale avvolge ...