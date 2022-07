Naste Beauty | come gli scarti delle mele possono renderci più belle

(Di giovedì 7 luglio 2022) La nuova frontiera dellazza cerca nella natura i rimedi ai disturbi più comuni. È quello che fa la startup torinese fondata da Lorenzo Picco e Simone Piccolo, sfruttando buccia, semi e polpa della frutta per produrre cosmetici. Il progetto si chiamae produce cosmetici daglispiegato dagli stessi fondatori a La Stampa, tutto è partito dall’azienda agricola biologica di Simone, Magna Rosa, che tra le sue produzioni conta anche una buona quantità di varietà antiche di, nocciole e mirtilli. Purtroppo più della metà della frutta prodotta viene scartata dalla vendita per difetti estetici, e destinata all’estrazione di succo: quest’ultima però genera a sua volta uno scarto di circa il 40%. Da qui l’idea ...

Pubblicità

DireDonna

Si chiama Naste Beauty ed è una lina skincare che sfrutta la polpa di mele per prendersi cura del viso: tutta da provare ...Nella classifica di Forbes delle miliardarie che si sono costruite da sole la loro fortuna (e non l'hanno semplicemente ereditata), la cantante di Umbrella è in assoluto la più giovane. Ma il successo ...