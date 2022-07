Marmolada: sindaco Malo, 'lutto cittadino per Filippo, giovane papà che piangiamo tutti' (Di giovedì 7 luglio 2022) Canazei, 7 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Antonietta Ferrante) - "Conoscevo personalmente Filippo per lavoro, un giovane solare e pieno di voglia di vivere. Questa tragedia ha suscitato grandi emozioni a Malo. Essere immersi nella natura e nello spettacolo delle Dolomiti, faticare verso le alte vette facendo quello che piace e poi perdere la vita, è una cosa a cui è impossibile rimanere insensibili, soprattutto nel caso di Filippo che lascia una giovane compagna e un figlioletto oltre a tanti suoi cari". Così il sindaco di Malo (Vicenza), Moreno Marsetti ricorda Filippo Bari una delle vittime della valanga della Marmolada. "Mi hanno informato nel tardo pomeriggio di domenica della presenza di un nostro concittadino ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Canazei, 7 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Antonietta Ferrante) - "Conoscevo personalmenteper lavoro, unsolare e pieno di voglia di vivere. Questa tragedia ha suscitato grandi emozioni a. Essere immersi nella natura e nello spettacolo delle Dolomiti, faticare verso le alte vette facendo quello che piace e poi perdere la vita, è una cosa a cui è impossibile rimanere insensibili, soprattutto nel caso diche lascia unacompagna e un figlioletto oltre a tanti suoi cari". Così ildi(Vicenza), Moreno Marsetti ricordaBari una delle vittime della valanga della. "Mi hanno informato nel tardo pomeriggio di domenica della presenza di un nostro con...

