Maestra muore a 37 anni e lascia al figlio un libro per ogni compleanno

Pubblicità

lacittanews : Lascia un libro al figlio di appena 3 anni prima di morire per ogni suo futuro compleanno. Laura Lonzi, maestra 37e… - lacittanews : Lascia un libro al figlio di appena 3 anni prima di morire per ogni suo futuro compleanno. Laura Lonzi, maestra 37e… - QuintoPotereV : ??#Lecce, maestra muore trafitta dal guardrail: indagato il dirigente comunale ?? - CondiMr : Subito dopo Maestra muore nell'acido accompagnata da una casa da una macchina e da tutta la scuola senza alcun ess… -

Laura Lonzi,37enne di Firenze, è morta stroncata da un carcinoma che in 8 mesi se l'è ... Leggi anche > Andrea, 6 anni,a Sharm per intossicazione alimentare. Gravissimo il padre. La ...Nata e cresciuta a Firenze, Laura faceva laelementare. Solo otto mesi fa la scoperta della malattia, poi l'intervento chirurgico all'ospedale di Careggi, la chemioterapia, le cure ...Un libro per il piccolo Tommaso, ad ogni compleanno, fino a quando sarà grande. È il regalo che la 37enne Laura Lonzi ha deciso di lasciare a suo figlio prima di morire. Un ...Lascia un libro al figlio di appena 3 anni prima di morire per ogni suo futuro compleanno. Laura Lonzi, maestra 37enne di Firenze, è ...