“L’ultima telefonata ai genitori” Marmolada | la conferma sul disperso più giovane

Finite le speranze per Nicolò Zavatta, con i suoi 22 anni è il più giovane dei dispersi della strage della Marmolada. I genitori del giovane sono arrivati a Canazei per il prelievo del dna, utile per un eventuale riconoscimento. Martedì 5 luglio uno dei feriti di cui non si conosceva l'identià perché senza documenti è stato identificato, mentre mercoledì 6 luglio i droni hanno individuato dei resti di altri escursionisti. Si tratta dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata: due alpinisti veneti. Tra potrebbe esserci proprio Nicolò Zavatta, il più giovane dei dispersi dopo il crollo del ghiacciato della Marmolada, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio. Insieme al giovane c'era un altro ragazzo di Barbarano Mossano, salvo per miracolo ...

