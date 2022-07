L’abito da cerimonia perfetto? Segui i consigli delle vip (Di giovedì 7 luglio 2022) La regola aurea della perfetta invitata alle nozze, è quella di non mettere mai in ombra la sposa. Questo però non significa che non ci si possa sbizzarrire con L’abito da cerimonia, tra look più audaci e altri più tradizionali. I matrimoni vip, che hanno iniziato a succedersi uno dopo l’altro con una certa frequenza (QUI abbiamo parlato di quelli di maggio, QUI invece di quelli di giugno), offrono tanti spunti grazie alle ospiti famose e alle loro scelte di stile. L’abito lungo è il più gettonato Elena Barolo in Atelier EmèL’abito da cerimonia lungo e sontuoso è di certo la scelta più gettonata dalle vip. Elena Barolo, con il suo vestito blu Atelier Emé, era una testimone perfetta al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini (del giorno del sì ne abbiamo parlato QUI). Per la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 7 luglio 2022) La regola aurea della perfetta invitata alle nozze, è quella di non mettere mai in ombra la sposa. Questo però non significa che non ci si possa sbizzarrire conda, tra look più audaci e altri più tradizionali. I matrimoni vip, che hanno iniziato a succedersi uno dopo l’altro con una certa frequenza (QUI abbiamo parlato di quelli di maggio, QUI invece di quelli di giugno), offrono tanti spunti grazie alle ospiti famose e alle loro scelte di stile.lungo è il più gettonato Elena Barolo in Atelier Emèdalungo e sontuoso è di certo la scelta più gettonata dalle vip. Elena Barolo, con il suo vestito blu Atelier Emé, era una testimone perfetta al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini (del giorno del sì ne abbiamo parlato QUI). Per la ...

