Gran Bretagna, tra favoriti e outsider parte la corsa per trovare il successore di Boris Johnson: ecco chi sono i potenziali candidati (Di giovedì 7 luglio 2022) Avanti un altro. “Nessuno è indispensabile: il nostro sistema darwiniano riuscirà a trovare un nuovo leader a cui darò tutto il mio sostegno”, ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson, annunciando così la fine della sua leadership, sia nel Paese che all’interno del Partito Conservatore. Adesso toccherà ai parlamentari Tories scegliere il suo successore attraverso elezioni primarie interne: un passaggio che non sarà immediato, visto che potrebbe richiedere da uno a tre mesi, ma che sarà giocoforza necessario dato che il voto anticipato è piuttosto inconsuete in Gran Bretagna. Per questo c’è da aspettarsi un altro cambio della guardia al numero 10 di Downing Street il prossimo autunno: nonostante le pressioni delle ultime ore, probabilmente soltanto allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Avanti un altro. “Nessuno è indispensabile: il nostro sistema darwiniano riuscirà aun nuovo leader a cui darò tutto il mio sostegno”, ha dichiarato il premier britannico, annunciando così la fine della sua leadership, sia nel Paese che all’interno del Partito Conservatore. Adesso toccherà ai parlamentari Tories scegliere il suoattraverso elezioni primarie interne: un passaggio che non sarà immediato, visto che potrebbe richiedere da uno a tre mesi, ma che sarà giocoforza necessario dato che il voto anticipato è piuttosto inconsuete in. Per questo c’è da aspettarsi un altro cambio della guardia al numero 10 di Downing Street il prossimo autunno: nonostante le pressioni delle ultime ore, probabilmente soltanto allora ...

