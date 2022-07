Galliani: «Monza ancora in B tenendo conto sostenibilità» (Di giovedì 7 luglio 2022) “sostenibilità? Se avessimo tenuto da conto il tema della sostenibilità il Monza sarebbe ancora a lottare in serie B. Oppure se ci fossimo basati sul fatturato dello scorso anno da 15 milioni ne avremmo spesi una decina e saremmo andati giù dalla Serie A come un sasso. Se fatturassimo un miliardo andrebbe bene, potremmo spendere Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) “? Se avessimo tenuto dail tema dellailsarebbea lottare in serie B. Oppure se ci fossimo basati sul fatturato dello scorso anno da 15 milioni ne avremmo spesi una decina e saremmo andati giù dalla Serie A come un sasso. Se fatturassimo un miliardo andrebbe bene, potremmo spendere Calcio e Finanza.

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza, le parole di #Galliani e #Pessina dopo la firma sul contratto - DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - MCriscitiello : Esclusiva Monza, Galliani prova il blitz: incontro al Bulgari per Casale del Verona #Sportitaliamercato… - BenderXacm : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Il Monza sarebbe ancora in Serie B se avessimo tenuto conto della sostenibilità economica. Un periodo di star… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Galliani: «Monza ancora in B tenendo conto sostenibilità»: “Sostenibilità? Se avessimo tenuto… -