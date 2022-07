Festa e lacrime a Pioppo, il piccolo G. torna a casa dopo il ricovero in Intensiva (Di giovedì 7 luglio 2022) MONREALE – torna a casa il piccolo G., 9 anni, che era stato ricoverato in terapia Intensiva all’ospedale dei Bambini di Palermo, dopo aver ingerito del metadone datogli in strada da qualcuno. Abbracci, lacrime di gioia e sirene spiegate a Pioppo per dare il bentornato al bambino. Il piccolo pioppese era arrivato in condizioni gravissime (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 7 luglio 2022) MONREALE –ilG., 9 anni, che era stato ricoverato in terapiaall’ospedale dei Bambini di Palermo,aver ingerito del metadone datogli in strada da qualcuno. Abbracci,di gioia e sirene spiegate aper dare il bento al bambino. Ilpioppese era arrivato in condizioni gravissime (Monrealelive.it)

