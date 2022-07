Fedez, fan chiedono di fare una foto insieme ai suoi figli: la risposta (Di giovedì 7 luglio 2022) Fedez ha confessato come avrebbe risposto ai fan che gli hanno chiesto di poter fare una foto insieme a Leone e Vittoria. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)ha confessato come avrebbe risposto ai fan che gli hanno chiesto di poterunaa Leone e Vittoria. su Donne Magazine.

Pubblicità

blogtivvu : Fedez fa pace con Salmo e Rovazzi e svela un retroscena su Leone e Vittoria: la strana richiesta dei fan – VIDEO… - Novella_2000 : Fedez, fan chiedono di fare una foto insieme ai figli: la sua risposta - OnlyHipStarr : RT @Queen_OfMyself_: Io lo ammetto: non sono fan di #fedez, ma aspettavo il momento in cui sfancul4sse la Lucarelli. Grazie Federico. A nom… - ParliamoDiNews : Mario Adinolfi “Fedez? Milioni di fan ma non conosce Strehler”/ “Prof del corsivo...” #MarioAdinolfi #7luglio - niallxflickeer : RT @Queen_OfMyself_: Io lo ammetto: non sono fan di #fedez, ma aspettavo il momento in cui sfancul4sse la Lucarelli. Grazie Federico. A nom… -