F1, Max Verstappen: “A Silverstone perdevo due secondi al giro per il problema al fondo” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il lungo weekend di gara del Gran Premio d’Austria 2022 si è aperto quest’oggi per la Formula Uno a Spielberg con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Max Verstappen era inevitabilmente uno degli osservati speciali. Il campione iridato in carica è infatti leader del Mondiale e questo fine settimana correrà davanti ad una marea di tifosi orange sul circuito di proprietà della Red Bull. Il 24enne olandese è tornato inizialmente sulla gara di Silverstone, chiusa al 7° posto, spiegando il problema tecnico che ha rallentato la sua RB18 mentre si trovava in testa: “perdevo due secondi al giro quando il detrito di Tsunoda si è incastrato al fondo. E’ stata dura, un cuneo bloccava il fondo. Pensavo fosse un problema di una foratura, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Il lungo weekend di gara del Gran Premio d’Austria 2022 si è aperto quest’oggi per la Formula Uno a Spielberg con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Maxera inevitabilmente uno degli osservati speciali. Il campione iridato in carica è infatti leader del Mondiale e questo fine settimana correrà davanti ad una marea di tifosi orange sul circuito di proprietà della Red Bull. Il 24enne olandese è tornato inizialmente sulla gara di, chiusa al 7° posto, spiegando iltecnico che ha rallentato la sua RB18 mentre si trovava in testa: “duealquando il detrito di Tsunoda si è incastrato al. E’ stata dura, un cuneo bloccava il. Pensavo fosse undi una foratura, ...

