F1 GP Austria 2022, Albon: “Sto bene e domani spero di essere al 100%” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il pilota della Williams, Alexander Albon, dopo il brutto incidente che lo ha coinvolto nello scorso Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, ha voluto rassicurare tutti in vista dell’Austria: “Sto bene, avevo qualche dolore lunedì ma va sempre meglio e domani spero di essere al 100%. Ho sentito che sono andato contro il muro e in quel momento c’è stato un ‘effetto flipper’, tutte le macchine sono andate una contro l’altra, il ricordo è offuscato nella mia memoria ma per fortuna è andato tutto bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Il pilota della Williams, Alexander, dopo il brutto incidente che lo ha coinvolto nello scorso Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, ha voluto rassicurare tutti in vista dell’: “Sto, avevo qualche dolore lunedì ma va sempre meglio edial. Ho sentito che sono andato contro il muro e in quel momento c’è stato un ‘effetto flipper’, tutte le macchine sono andate una contro l’altra, il ricordo è offuscato nella mia memoria ma per fortuna è andato tutto”. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : Miro #Klose parte dall’#Austria. Sarà il nuovo #allenatore dell’@SCRAltach. In una cittadina più vicina a #Zurigo c… - DiMarzio : #Calciomercato | Alexis #Tibide dello @VfB pronto al trasferimento in Austria all'#Altach di Miroslav #Klose - SkySportF1 : F1 in Austria, oggi la conferenza piloti LIVE alle 14.30 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - P300it : F1 | GP Austria 2022, Anteprima, Alonso: “Voglio continuare a fare punti” ? di Gaia Caimi ??… - sportface2016 : #F1 #AustrianGP 2022, #Bottas: 'Entusiasta per un weekend più veloce con la sprint race' -