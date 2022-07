E stavolta l' allenamento per spalle | bicipiti e addominali è stato più mirato | e con proteine vegane

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’uomo forte di Asgard ha cambiato sesso. Se pensavamo che Thor, figlio di Odino, fosse unico e insostituibile dobbiamo ricrederci grazie a Natalie Portman (41 anni), che in Thor: Love and Thunder porta sul grande schermo una nuova, imprevista divinità. Omonima di Thor, ma con qualcosa in più: l’appellativo Mighty, ovvero “la Potente”. In caso ci fossero dubbi. Divinità modellata su Jane Foster, astrofisica e girlfriend del dio del tuono che ora si presenta davanti a Chris Hemsworth con un’armatura. Comparsa per la prima volta nel 2011, non si vedeva dai tempi di in Thor: The Dark World (2013), sebbene abbia fatto capolino in un breve cameo anche in Avengers: Endgame del 2019. Natalie Portman alle première di “Thor: Love and Thunder” ...