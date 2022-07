È morto l’attore James Caan, era stato Sonny nel Padrino: aveva 82 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) aveva 82 anni James Caan, indimenticato attore americano celebre per le sue partecipazioni in grandi film, come Il Padrino, in cui aveva interpretato il personaggio di Sonny, il figlio del boss. Caan è stato anche protagonista di altri film cult, come Rollerball del 1975 e Misery non deve morire del 1990. A confermare la notizia della scomparsa dell’attore è stato il suo manager, dopo che anche la famiglia ha comunicato ai fan in un tweet dall’account di Caan: «È con grande tristezza che vi informiamo della morte di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza lo sfogo di amore e le più sentite condoglianze e chiede di continuare a rispettare la loro privacy in questo momento ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022)82, indimenticato attore americano celebre per le sue partecipazioni in grandi film, come Il, in cuiinterpretato il personaggio di, il figlio del boss.anche protagonista di altri film cult, come Rollerball del 1975 e Misery non deve morire del 1990. A confermare la notizia della scomparsa delil suo manager, dopo che anche la famiglia ha comunicato ai fan in un tweet dall’account di: «È con grande tristezza che vi informiamo della morte di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza lo sfogo di amore e le più sentite condoglianze e chiede di continuare a rispettare la loro privacy in questo momento ...

