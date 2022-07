Boris Johnson, game over (Di giovedì 7 luglio 2022) Boris Johnson ha deciso di dimettersi, dicono i media inglesi. Il premier inglese aveva resistito alle pressioni dei suoi ministri e del suo Partito conservatore e anzi per oggi aveva deciso una strategia del rilancio. Ma questa mattina sono ricominciate le dimissioni dei suoi, le pressioni hanno avuto la meglio. Si attende l’annuncio nelle prossime ore. Si apre ora la corsa alla successione: l’obiettivo è avere un nuovo leader per la conferenza dei Tory in autunno. Qui il racconto dell'ultima notte del premier inglese Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 luglio 2022)ha deciso di dimettersi, dicono i media inglesi. Il premier inglese aveva resistito alle pressioni dei suoi ministri e del suo Partito conservatore e anzi per oggi aveva deciso una strategia del rilancio. Ma questa mattina sono ricominciate le dimissioni dei suoi, le pressioni hanno avuto la meglio. Si attende l’annuncio nelle prossime ore. Si apre ora la corsa alla successione: l’obiettivo è avere un nuovo leader per la conferenza dei Tory in autunno. Qui il racconto dell'ultima notte del premier inglese

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - you_trend : ?? #BREAKING Boris #Johnson si dimetterà oggi da leader dei Conservatori. Rimarrà comunque a Downing Street fino all… - IlPrimatoN : Johnson si dimette? Da primo ministro non subito. 'BoJo rassegnerà oggi le dimissioni da leader conservatore, ma re… - StudioNews2 : ??Travolto dagli scandali, e ormai isolato all'interno dei Tories, Boris Johnson rassegna le dimissioni da Primo Mi… -