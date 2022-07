Boris Johnson, amato e detestato campione della Brexit (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Vulcanico ed eccentrico, con la zazzera bionda sempre spettinata, Boris Johnson ha sempre diviso i britannici, suscitando odio ed entusiasmo, ma mai indifferenza. Fra i protagonisti dell’ondata populista in occidente, era salito al potere nel luglio 2019, dopo aver guidato la fronda dei conservatori contro l’ex premier Theresa May, ma ora cade in un altro luglio di rivolta del suo partito e del suo governo. Johnson era diventato primo ministro il 24 luglio 2019 dopo le dimissioni della May promettendo di portare a buon fine la Brexit. Ed è con questa promessa che ha ottenuto un successo travolgente alle elezioni anticipate che ha voluto nel dicembre dello stesso anno. Ma se l’uscita dall’Ue è avvenuta puntualmente il primo gennaio 2021, non tutto è andato come previsto. La prima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Vulcanico ed eccentrico, con la zazzera bionda sempre spettinata,ha sempre diviso i britannici, suscitando odio ed entusiasmo, ma mai indifferenza. Fra i protagonisti dell’ondata populista in occidente, era salito al potere nel luglio 2019, dopo aver guidato la fronda dei conservatori contro l’ex premier Theresa May, ma ora cade in un altro luglio di rivolta del suo partito e del suo governo.era diventato primo ministro il 24 luglio 2019 dopo le dimissioniMay promettendo di portare a buon fine la. Ed è con questa promessa che ha ottenuto un successo travolgente alle elezioni anticipate che ha voluto nel dicembre dello stesso anno. Ma se l’uscita dall’Ue è avvenuta puntualmente il primo gennaio 2021, non tutto è andato come previsto. La prima ...

