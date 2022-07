Autostrade, il Governo revoca le concessioni a Toto (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri ha adottato il provvedimento di revoca della concessione dell’Autostrada dei Parchi. L’A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e l’A25 (Torano-Pescara) erano in concessione alla società Strada dei Parchi, controllata dalla Toto Holding. Le Autostrade A24 e A25 erano in concessione a Strada dei Parchi, controllata dalla Toto Holding Il Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, secondo quanto riferisce in una nota Palazzo Chigi, ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione delle Autostrade A24/25. Il Cdm ha preso atto della risoluzione del rapporto di concessione con la Società Strada dei Parchi Spa e ha approvato un decreto-legge che disciplina la gestione delle due Autostrade da parte di Anas SpA. “La revoca fa seguito alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri ha adottato il provvedimento didella concessione dell’Autostrada dei Parchi. L’A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e l’A25 (Torano-Pescara) erano in concessione alla società Strada dei Parchi, controllata dallaHolding. LeA24 e A25 erano in concessione a Strada dei Parchi, controllata dallaHolding Il Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, secondo quanto riferisce in una nota Palazzo Chigi, ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione delleA24/25. Il Cdm ha preso atto della risoluzione del rapporto di concessione con la Società Strada dei Parchi Spa e ha approvato un decreto-legge che disciplina la gestione delle dueda parte di Anas SpA. “Lafa seguito alla ...

