AssoBirra | rincari materie prime e utility minano ripresa comparto

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - Anche nell'anno in corso la birra in Italia sta riuscendo a mettere a segno risultati positivi, soprattutto in termini di volumi. Tuttavia, gli ingentidie ...

Tuttavia, gli ingentidi materie prime e utility rischiano di compromettere la ripresa del ... E' quanto emerso oggi durante la conferenza stampa organizzata a Roma da, l'associazione ...Per fronteggiare eventualisulla base della rilevanza assegnata alla sostenibilità in fase ... Il piano 2030 e 2040' prosegue il Presidente di'sono necessariamente più ambiziosi e ...Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Anche nell’anno in corso la birra in Italia sta riuscendo a mettere a segno risultati positivi, soprattutto ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La produzione di birra nel 2021 ha raggiunto quota 17,6 milioni di ettolitri, superando, anche grazie alle esportazioni, i livelli raggiunti nel 2019 (17,3 milioni di ettolitri ...