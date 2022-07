Apple in campo per proteggere giornalisti e operatori di diritti umani dallo spyware mercenario (Di giovedì 7 luglio 2022) Apple scende in campo contro lo spyware mercenario. L’azienda ha svelato in anteprima due funzioni per proteggere chi potrebbe essere bersaglio diretto di sofisticati cyberattacchi, come quelli da parte di aziende private che sviluppano spyware mercenario commissionato da attori statali. Apple contro lo spyware mercenario: in arrivo Lockdown mode Si chiama Lockdown mode, o modalità di isolamento, è in arrivo questo autunno con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura, e aggiungerà «un livello di protezione estremo e opzionale per quel ristretto numero di utenti che devono fronteggiare minacce gravi e dirette alla loro sicurezza digitale», si legge sul sito di Apple. L’azienda spiega di avere fornito dettagli ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022)scende incontro lo. L’azienda ha svelato in anteprima due funzioni perchi potrebbe essere bersaglio diretto di sofisticati cyberattacchi, come quelli da parte di aziende private che sviluppanocommissionato da attori statali.contro lo: in arrivo Lockdown mode Si chiama Lockdown mode, o modalità di isolamento, è in arrivo questo autunno con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura, e aggiungerà «un livello di protezione estremo e opzionale per quel ristretto numero di utenti che devono fronteggiare minacce gravi e dirette alla loro sicurezza digitale», si legge sul sito di. L’azienda spiega di avere fornito dettagli ...

