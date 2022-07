Antonino Cannavacciuolo | avete mai visto i suoi figli? Uguali a lui – FOTO

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 7 luglio 2022)maidi? Lo chef ha pubblicato qualcheinsieme a loro e i fan sono rimasti estasiati: che belliè uno degli chef più amati dagli italiani che si è fatto conoscere come giudice di “Master Chef Italia” dove ogni anno riesce sempre a conquistare la stima e l’affetto dei concorrenti e i telespettatori. moglie edi(Instagram)Possiede anche una catena di ristoranti e sui social è seguito da tre milioni di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e progetti in cantiere. E’ molto legato alla famiglia, non perde occasione di trascorrere più tempo possibile con i propri ...