Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 12 | 30

Viabilità DEL 6 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL'A1 Roma NAPOLI INCIDENTE ALTEZZA ANAGNI DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NELL DUE DIREZIONI CHIUSA VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DUE INCENDI TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO RICORDIAMO CHE ANCHE IN PROVINCIA DI FROSINONE A CAUSA DI UN INCENDIO PERMANE LA CHIUSURA DELLA FORCA D'ACERO TRA IL KM 9+680 AL CONFINE CON L'ABRUZZO E IL KM 27+700 A SAN DONATO VAL COMINO.

