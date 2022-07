Variante indiana | Ciccozzi | “Solo ipotesi | no a confusione e allarmismo”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sulla nuova sottoOmicron BA.2.75 che si sta facendo largo in altri paesi “non ci sono ancora dati scientifici che ci dimostrano una maggiore contagiosità rispetto a Omicron 5. Noi la stiamo già studiando ma è presto per azzardare una conclusione. Visto che i dati sono scarsi, eviterei di faree generarein una situazione già delicata”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “Non abbiamo un calcolo dei potenziali di membrana di questa sotto– aggiunge– che potrebbe essere più contagiosa ma da qui a dire che è già 5 volte più contagiosa ce ne passa. E sulla letalità non c’è proprio nessun ...

Nuova sottovariante: servono nuovi vaccini La nuova sottovarianterisulta ancora più contagiosa dell'attuale Omicron 5 e delle varianti BA.4 e BA.5, ma occorrono nuovi vaccini A ...In tutto, invece, secondo i dati che vengono diffusi in queste ore via Twitter, sarebbero 11 le mutazioni che la distinguono da Omicron 5, l'attualepiù diffusiva. E a riassumere il timore ...Sale di un punto percentuale nell'arco di 24 ore in Italia, tornando al 12%, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti con Covid-19. E' stabile invece al ...