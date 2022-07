Un posto al sole | Viola è complice di Raffaele

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 6 luglio 2022)mente a Eugenio e non gli rivela il segreto di. Intanto Franco cerca di convincere Nunzio e Chiara a cambiare idea e a non darsi alla fuga. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Diego ha capito che suo padre ha uno strano atteggiamento non per via di Elvira. Intanto, dopo quanto scoperto, decide di aiutare suo padre e mentire ad Eugenio.mente ad eugenio (web)Ma fino a quando riuscirà a portare con se questo segreto. Infine, anche Franco deciderà di dare una mano a Nunzio: il ragazzo ha bisogno di documenti falsi per la fuga con Chiara. Tra Riccardo e Michele continuano le tensioni. Il Saviani non riesce proprio a farsi piacere il fidanzato della figlia. Unal ...