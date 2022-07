Ucraina: Scholz, 'garanzie sicurezza non possono essere le stesse dei Paesi Nato' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina non possono essere le stesse dei Paesi Nato. Lo ha sostenuto il cancelliere tedesco Olaf Scholz sottolineando davanti ai membri del Bundestag che "tali garanzie in termini concreti sono attualmente in discussione con altri Stati e con l'Ucraina, ma non possono corrispondere all'articolo 5 del Trattato Nato. Piuttosto, dovrebbero essere adattati alla situazione specifica". Scholz ha nuovamente promesso di fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza a lungo termine, ma non nel senso di assistenza militare automatica in caso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Lediper l'nonledei. Lo ha sostenuto il cancelliere tedesco Olafsottolineando davanti ai membri del Bundestag che "taliin termini concreti sono attualmente in discussione con altri Stati e con l', ma noncorrispondere all'articolo 5 del Trattato. Piuttosto, dovrebberoadattati alla situazione specifica".ha nuovamente promesso di fornire all'dia lungo termine, ma non nel senso di assistenza militare automatica in caso ...

