Tutta colpa di Venere (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le faccende lassù continuano a essere misteriose e più contorte di quanto immaginiamo, e più le puntiamo più paiono ingovernabili, e noi più insulsi, e dannatamente più curiosi”. Il cielo stellato ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le faccende lassù continuano a essere misteriose e più contorte di quanto immaginiamo, e più le puntiamo più paiono ingovernabili, e noi più insulsi, e dannatamente più curiosi”. Il cielo stellato ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

MEcosocialista : RT @illusioneottica: #Conte #Draghi #Gualtieridimettiti Quando c'era VIRGINIA RAGGI anche se cadeva una pianta per colpa DEL VENTO, PENNIV… - scureggione : @teoxandra Tutta colpa del precariato che da 25 anni a questa parte ha rovinato generazioni di giovani ed ex giovan… - SZicchittu : @ArbitElegan @gualtierieurope @vigilidelfuoco Quindi è anche colpa tua se non abbiamo più un sindaco decente.... co… - Franz215072382 : RT @illusioneottica: #Conte #Draghi #Gualtieridimettiti Quando c'era VIRGINIA RAGGI anche se cadeva una pianta per colpa DEL VENTO, PENNIV… - Luciano06227627 : @MacaMaca2022 Poverina. Non è tutta colpa sua. -