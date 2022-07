(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sette le vittime. Mancano notizie diitaliani. Prevista la comparazione del Dna. La rabbia dei familiari: «Perché nessuno ha avvisato sabato scorso che c’era l’acqua che scorreva sotto il ghiacciaio? Perché non hanno fermato le persone?» I pm: nessuna negligenza

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Mancano all'appello cinque persone, tutte di nazionalità italiana. Gli altri alpinisti rintracciati sono tutti stra… - infoitinterno : Marmolada, rintracciati cinque dispersi - Luxgraph : Rintracciati cinque dispersi sulla Marmolada #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina… - OstFF : RT @Agenzia_Ansa: Mancano all'appello cinque persone, tutte di nazionalità italiana. Gli altri alpinisti rintracciati sono tutti stranieri… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: #Marmolada: Continuano le ricerche di otto dispersi, rintracciati altri cinque. Il sindaco di #Canazei ha ordinato la… -

Saranno comparati con il Dna dellepersone ancora disperse , consegnato dai parenti che non hanno più rivisto i loro cari, in modo che ci sia una certezza sul decesso e una degna sepoltura. "...È sceso ail numero di dispersi nel disastro della Marmolada. Il bilancio provvisorio è di ... Dopo i quattro stranieriieri mattina, le autorità che coordinano gli interventi alla ...Quattro droni setacciano a volo radente il grattacielo di ghiaccio in frantumi, sulla Marmolada, e quando individuano qualcosa scende a pelo di neve l’elicottero, gli uomini raccolgono ...Le vittime sono almeno sette, diversi i dispersi. Quando lo percepisci sei già stato investito'. Marmolada, l'esperto: 'Fenomeno imprevedibile, impossibile salvarsi' 05 luglio 2022. (LaPresse) 'Sono f ...