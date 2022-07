Ribaltone in UniCredit, Ubertalli esce dopo un anno. Guida Italia a Orcel (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lettera di Padoan e dell’ad ai dipendenti. Remo Taricani aiuterà l’amministratore delegato di UniCredit nella «missione», assumendo il ruolo di Deputy Head of Italy Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lettera di Padoan e dell’ad ai dipendenti. Remo Taricani aiuterà l’amministratore delegato dinella «missione», assumendo il ruolo di Deputy Head of Italy

Pubblicità

UfficialeY : RT @sole24ore: ?? Ribaltone in #UniCredit, Ubertalli esce dopo un anno. Guida Italia a Orcel. Lettera di Padoan e dell’ad ai dipendenti. Rem… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Ribaltone in #UniCredit, Ubertalli esce dopo un anno. Guida Italia a Orcel. Lettera di Padoan e dell’ad ai dipendenti. Rem… - sole24ore : ?? Ribaltone in #UniCredit, Ubertalli esce dopo un anno. Guida Italia a Orcel. Lettera di Padoan e dell’ad ai dipend… - infoiteconomia : Ribaltone in UniCredit, Ubertalli esce dopo un anno. Guida Italia a Orcel - vdangerio : Ribaltone in UniCredit, Ubertalli esce dopo un anno. Guida Italia a Orcel @sole24ore -