Omicron 5, picco di contagi in Italia tra il 10 e il 15 luglio. Il caso Portogallo e la previsione per agosto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Omicron 5 si avvicina al picco? L'impennata dei contagi in Italia ha messo in allerta il Paese che sembra piombato nuovamente nell'incubo di fine 2021 e inizio 2022 proprio quando la nuova... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 luglio 2022)5 si avvicina al? L'impennata deiinha messo in allerta il Paese che sembra piombato nuovamente nell'incubo di fine 2021 e inizio 2022 proprio quando la nuova...

Pubblicità

AlexBazzaro : Pregliasco: 'Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante'. Mascherine? Sì an… - TV2000it : RT @TV2000it: ??#Covid, oltre 130 mila nuovi casi. Prossima settimana il #picco poi la discesa #6luglio #Covid19 #Omicron #contagi #masche… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Quasi diecimila in Sicilia, oltre 130mila in Italia. Il numero dei contagi Covid, con Omicron 5 a trainare, fa davvero paura. E… - CorrNazionale : Polemica per il concerto dei #Maneskin al Circo Massimo. L’appello dei medici: “Spostare l’evento, c’è il picco di… - QdSit : Quasi diecimila in Sicilia, oltre 130mila in Italia. Il numero dei contagi Covid, con Omicron 5 a trainare, fa davv… -